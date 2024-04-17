مخرج «السرب» يكشف موعد طرح الفيلم في دور السينما

حالة من التشوق يعيشها الجمهور مع اقتراب موعد طرح فيلم السرب في دور العرض السينمائي بعد سنوات من الانتظار، وكشف المخرج أحمد نادر جلال أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

الفيلم يليق بالذوق العالمي

ووجّه المخرج أحمد نادر جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، على الدعم والمجهود الذي قدموه حتى يخرج الفيلم للنور، قائلا: «إحنا عملنا المستحيل في الفيلم ده، وكان عندنا شغف عظيم أننا نقدم فيلم يليق بالذوق العالمي مش المصري بس، إحنا مش بنعمل فيلم وثائقي عن الواقعة ولكن بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه».

وتابع مخرج السرب: «الأفلام الحربية تجارية ويحب الجمهور مشاهدتها خاصة إذا كانت مبنية على أحداث حقيقية، والفيلم مليئ بالعواطف والمشاعر، ولن تستطع السيطرة على دموعك خلال مشاهدته، ونتمنى أن ينال إعجاب الجمهور واستحسانهم».

وأضاف: «أشكر جميع العاملين في الفيلم من أصغر إلى أكبر شخص لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا ليخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة».

تفاصيل فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، دياب، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، محمد فراج، أحمد حاتم، كريم فهمي، مصطفى فهمي.