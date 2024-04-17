ضبط 300 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا المخدرات

ضبط 300 قضية مواد مخدرة بإجمالي 344 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,685 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (27,950 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,984 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,330 كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,578 كيلوجرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,960 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,471 كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (530 جراما).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (51 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جراما).

1776 قرصا مخدرا.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 179 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما وذلك على النحو التالي:

(7) بنادق آلية .

(25) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(143) فردا محليا.

(288) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن.

(285) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ 80689 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(340) حكم جناية.

(25776) حكم حبس جزئي.

(4423) حكم حبس مستأنف.

(39056) حكم غرامة.

(11094) مخالفة.

التشكيلات العصابية

ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 29 متهما ارتكبوا 51 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 31 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 17 متهما.

ضبط 221 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 21 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

ضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.