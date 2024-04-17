سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17-4-2024

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17-4 حالة من الاستقرار في الأسواق للمستهلكين ليسجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني نحو 12 ألفًا و500 جنيه للطن الواحد.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الذرة الصفراء بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم بمختلف أنواعها

سجل متوسط سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني اليوم نحو 12 ألفا و500 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر طن الذرة الصفراء الروسي اليوم بنحو 11 ألفًا و800 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني نحو 11 ألفًا و600 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر طن الذرة الصفراء الأمريكي بنحو 13 ألفا و900 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر طن الذرة الرفيعة والذرة العويجة بنحو 16 ألفا و700 جنيه بالأسواق.

سعر طن الذرة البيضاء اليوم بمختلف أنواعها

سجل متوسط سعر طن الذرة البيضاء المحلية اليوم نحو 12 ألفًا و500 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر طن الذرة البيضاء الرفيعة اليوم نحو 12 ألفا و500 جنيه بالأسواق.

سعر طن الذرة الصفراء مستخلص بذرة الكتان

سجل متوسط سعر طن الذرة الصفراء مستخلص بذر الكتان نحو 23 ألف جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر طن قشر الصويا نحو 16 ألف جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر طن بذر الصويا المستوردة نحو 23 ألف جنيه بالأسواق.