شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم نحو 13.000 جنيه، حيث تشهد أسعار الأعلاف والمحاصيل الزراعية حالة من الاستقرار في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

استقر سعر طن الذرة الصفراء اليوم في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني اليوم نحو 13.000 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني نحو 12.000 جنيه.

وعن سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي فسجل نحو 13.000 جنيه في الأسواق اليوم.

سعر فول الصويا

وبلغ سعر طن فول الصويا 46% نحو 26.500 جنيه، بينما وصل سعر فول الصويا 44% نحو 25.500 جنيه.