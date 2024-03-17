سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد 17-3-2024.. تراجع ملحوظ

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الأحد، تراجعًا في أسعار طن الذرة الصفراء، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأعلاف، حيث تُستخدم الذرة الصفراء كأحد الأعلاف الرئيسية للماشية.

سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد 17-3-2024، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالآتي:

- تراجع سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم بمتوسط سعر قدره 867.34 جنيه، بانخفاض يصل لـ 71.26 جنيه في الشيكارة الواحدة.

- سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني سجل 16.7 ألف جنيه.

- سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي بلغ 17.7 ألف جنيه.

- سعر طن الذرة الصفراء التركي سجل 18.7 ألف جنيه.

- سعر طن الذرة الأرجنتيني وصل لـ 14.1 ألف جنيه.

- سعر طن الذرة البيضاء بلغ 16.8 ألف جنيه.