تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد.. البرازيلي يسجل 13 ألفًا و200 جنيه

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد 14-4-2024، تراجعًا في الأسواق وسط حالة من الارتياح بعد الإعلان عن مبادرة خفض الأسعار من قبل اتحادي الصناعات والغرف التجارية بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفيذًا لما أمر به الرئيس السيسي، وتراجع سعر عدد من السلع خاصة الدقيق، وتراوح سعر طن الذرة أيضًا ما بين 11800 جنيه و13500 جنيه.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر طن الذرة الصفراء اليوم وفقا لآخر تحديث صادر عن بوابة أسعار مجلس الوزراء:

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأرجنتيني 13200 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر البرازيلي 13200 جنيه.

وصل سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر الكورن فلاك الأرجنتيني 13200 جنيه.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الروسي 11800 جنيه للطن.

سعر الذرة اليوم الصفراء الروماني 11800 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأوكراني 11800 جنيه للطن

بلغ سعر الذرة الصفراء اليوم الأمريكي 13900 جنيه للطن.

وصل سعر الذرة الصفراء اليوم الرفيعة والعويجة 16400 جنيه.

تراجع سعر طن الدقيق

وسجل سعر طن دقيق الجولد تراجعًا بمقدار ألف جنيه ليسجل 32 ألفًا و100 جنيه تسليم أرض مطحن بنسبة انخفاض بلغت 20%.

وشهد سعر الدقيق الشعبي هبوطًا ملحوظًا أيضًا، حيث تراجع سعر الطن 4 آلاف جنيه، ليسجل 18 ألفًا بدلًا من 22 ألف جنيه.