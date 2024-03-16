تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت 16-3-2024

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت 16-3-2024 تراجعا في الأسواق المحلية، ما ينعكس على أسعار الأعلاف؛ إذ تعتبر الذرة الصفراء من أهم الأعلاف التي يحتاجها تجار الماشية والمربيين.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر جوال الذرة الصفراء اليوم

جاء متوسط سعر جوال الذرة الصفراء عند 938.6 جنيه، بانخفاض يصل إلى 65.93 جنيه في الجوال الواحد.

وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 16.7 ألف جنيه.

ووصل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي نحو 17.7 ألف جنيه.

بينما جاء سعر الذرة الصفراء التركي عند 18.7 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 14.1 ألف جنيه.

بلغ سعر طن الذرة البيضاء نحو 16.8 ألف جنيه.