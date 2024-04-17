«العمل»: نستهدف ترخيص مراكز العمالة الخاصة وتدريب مليون شخص في 2024

قال حسن شحاتة وزير العمل، إنَّ مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لعدة سنوات دون ترخيص، إذ كان العامل يحصل على شهادة دون تدريب، ولكن خلال الفترة الجارية نعمل على ترخيص هذه المراكز، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.

وأضاف وزير العمل، خلال كلمته بملتقى التعليم الفني والتدريب المزدوج، أنَّ سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة، مشيرًا إلى أنَّ توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعًا أنَّ التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.

تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني

أشار وزير العمل إلى أنَّ استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدا أن لدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.

تعاون مع الجهات المعنية للتدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص

تابع: «في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن الأن بعد الجهود الكبيرة أصبحت الصورة عن التعليم الفني متغيرة، ونتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص».