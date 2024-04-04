وزير العمل: تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص في مشروع «مهني 2030»

أعلن حسن شحاتة وزير العمل انضمام 820 مركز تدريب مهنيًا خاصًا حتى الآن لمشروع «مهني 2030» بتسجيل البيانات على المنصة الإلكترونية للمشروع، https://mehany.manpower.gov.eg/ الذي أطلقته الوزارة منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تدريب مليون مُتدرب كل عام، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، واستهداف العمل مع كافة مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب وربط التدريب بإحتياجات سوق العمل.

لجنة متخصصة لمعاينة للمقرات

وقال وزير العمل في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الأعداد قامت بتسجيل بياناتها بالفعل، وهناك لجنة مُختصة تتابع، وتقوم بعمليات مُعاينة للمقرات، وتبحث كافة المُستندات المطلوبة للإنضمام إلى «مشروع مهني 2030»، وأن هناك عددا كبيرا من الرُخص الدائمة والمؤقتة تم تسليمها للمراكز التي تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة حتى الأن .

جدير بالذكر أن مشروع مهني 2030 يتضمن 7 أهداف هي تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

اعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية

كما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، و تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، و توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد – أكاديمية – مركز تدريب، حيث يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية، واعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.