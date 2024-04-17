قبل عرضه.. محمود عبدالمغني يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في فيلم السرب

عبّر الفنان محمود عبدالمغني، عن شعوره بالفخر والسعادة لمشاركته في بطولة فيلم السرب، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية الأيام المقبلة، مبينًا أنَّه مأخوذ عن أحداث حقيقية حول العملية العسكرية التي نفذتها القوات الجوية المصرية ضد مواقع داعش الإرهابية في ليبيا ردًا على العملية الإرهابية لمقتل21 شخصًا في مدينة درنة الليبية عام 2015.

تفاصيل مشاركة محمود عبدالمغني في فيلم السرب

وأوضح عبدالمغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يحب تلك الأنواع من الأعمال الفنية والمبنية على أحداث وبطولات حقيقية وطنية، خاصة أنَّ قصة فيلم السرب تدور أحداثه حول واقعة حديثة عايشها وقت تعرّض أشقائنا الأقباط في درنة لعملية قتل بشعة، متابعًا «كان لابُد من الرد القوي والسريع ضد هؤلاء الارهابين وعملياتهم الاجرامية، لأنّها كانت واقعة صعبة للغاية على المستوى الإنساني».

وأضاف أنَّ الفيلم يضم عددًا كبيرًا من كبار النجوم بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، مشددًا على أنَّ الفيلم يحمل رسالة قوية للأجيال الجديدة لكي يدركوا أهمية الأعمال الفنية الوطنية والانتصارات العظيمة التي نحققها والتي ينقلها الفن من خلال حالة إيجابية للغاية.

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة فيلم السرب عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم شريف منير، وآسر ياسين، وأحمد السقا، ومحمود عبدالمغني، ودياب، وأحمد حاتم، ومحمد ممدوح، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وهو من اخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم.