أطباء يحذرون من الجلوس بطريقة غير صحيحة.. مخاطر كبيرة تصل إلى الوفاة

ما بين ساعات العمل الطويلة، والجلوس أمام شاشة التلفاز، وتناول الوجبات، والجلوس في السيارة، يرتكب الأشخاص خطأ كبير بالجلوس في وضعيات خاطئة، وإذا استمر روتين الشخص بهذه الطريقة غير الصحية، فإن ذلك يسبب الكثير من المخاطر تصل إلى الوفاة، لذلك نقدم لكم الأوضاع الصحيحة للجلوس منعًا للإصابة بالكثير من الأمراض الصحية على رأسها الانزلاق الغضروفي وأمراض العظام.

تأثير الجلوس بطريقة خاطئة على الجسم

الجلوس بطريقة خاطئة مضر بالصحة، وفي بعض الحالات يشكل خطورة على الجسم، ووفقًا لحديث أمين محمد، أخصائي جراحة العظام، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن الجلوس بطريقة غير صحيحة لساعات طويلة يسبب:

الإصابة بالجلطات في القدم.

تشنج شديد في العضلات.

الإصابة بآلام الظهر.

زيادة الدهون في الجسم.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وأضاف أن الجلوس بطريقة خاطئة يزيد من مخاطر الوفاة نتيجة الجلوس بطريقة خاطئة بسبب تكوين الجلطات المفاجئة والتعرض إلى الهبوط في الدورة الدموية، لذلك يجب اتباع خطوات معينة للجلوس بطريقة صحيحة، لتجنب التعرض لأزمات صحية مزمنة.

طرق الجلوس بطريقة صحيحة

الجلوس بطريقة غير صحيحة ارتبط ببعض المشكلات الصحية، ووفقًا لما ذكره الدكتور مينا بولس، أخصائي العلاج الطبيعي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أوضح أن طريقة الجلوس الصحيحة على الكرسي، تتمثل في التالي:

الحفاظ على استقامة العمود الفقري.

اسند كتفيك وافردهما وحافظ على استقامتهما.

ابقى ركبتيك مع مستوى الوركين.

افرد قدميك على الأرض.

احرص على استقامة الرقبة

طريقة أخرى للجلوس بشكل صحيح

تجنب وضع رجل فوق الأخرى.

إبقاء مسافة صغيرة بين الركبتين من الخلف.

الحفاظ على ارتفاع الركبتين.

الحفاظ على الركبتين موازيان للأرض.

الوضعية الصحيحة للجلوس

الجلوس بشكل مستقيم لعدم إجهاد الرقبة.

سند الظهر على الكرسي.

إبقاء الشاشة على مسافة بعيدة بحجم ساعد اليد.

استخدام مسند للظهر.

وضع الأشياء كثيرة الاستخدام قريبة لمنع إجهاد العضلات.

نصائح للجلوس بكل صحيح

وأضاف «بولس»، بعض النصائح لطريقة الجلوس الصحيحة، تتمثل في التالي: