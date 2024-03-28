فوائد الصيام على صحة العظام.. طبيب: يحارب الهشاشة والتهاب المفاصل

شهر رمضان الذي يمنحنا فرصةً مذهلة للتعبد والقيام بأعمال الخير التي تقربنا من الله، يقدم لنا الكثير من الفوائد الصحية لأجسامنا من خلال الصيام، لعل أول ما تبادر إلى ذهنك منها هو التخلص من السموم وتعزيز المناعة، لكن هل كنت تعلم من قبل أن للصيام تأثير إيجابي على صحة العظام؟

فوائد الصيام على صحة العظام

يجد مرضى الروماتيزم والمصابين بالتهاب المفاصل في صيام رمضان فرصةً للتخلص من الآلام المصاحبة لهذه الأمراض، بفضل ابتعادهم عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الأملاح مع تحفيز الجسم على التخلص من الوزن الزائد الذي يسبب مزيدا من الاحتكاك بين المفاصل، بحسب الدكتور محمد متولي استشارى جراحة العظام والعمود الفقري الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن الصيام يؤثر على الهرمونات المرتبطة بالعظام، مثل هرمون النمو الذي ينشط خلال فترة الامتناع عن الطعام والشراب، بما يساعد على تقوية العظام وزيادة كثافتها مع الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين صحة العظام في شهر رمضان

خلال فترة الصيام تتناقص بعض العناصر الغذائية في الجسم وهو ما يوجه أجهزة الجسم إلى زيادة امتصاص المعادن الحيوية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم المتواجدة بالطعام المخزن في المعدة، وبالتالي تحسين صحة العظام وتعزيز قوة المفاصل، إضافةً إلى تحفيز أنواع معينة من الخلايا الجذعية التي تعمل على إزالة الخلايا القديمة وتكوين خلايا جديدة في العظام بما يزيد من كثافتها ومعالجة المشاكل القديمة من تهتك وتلف بعض الخلايا.

أطعمة مفيدة لصحة العظام

في شهر رمضان يزداد اعتمادنا على بعض الأطعمة التي تعزز من صحة العظام، يمكن حصرها من خلال موقع «my health» في الآتي:

1. الزبادي وغيره من منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم اللازم لبناء العظام.

2. البقوليات ومنها الفول والعدس لاحتوائها على البروتين.

3. البيض، للحصول على فيتامين «D» الذي يعمل على امتصاص الكالسيوم وتعزيز قوة العظام.

4. السمك، لاحتوائه على الفوسفور والماغنيسيوم.

5. الخضروات لاحتوائها على الألياف التي تجدد خلايا العظام.