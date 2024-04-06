5 عادات خاطئة تجنبها بعد الإفطار في رمضان.. منها ممارسة الرياضة والاستحمام

يعاني العديدون من بعض الآلآم في المعدة والجسم خلال الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور، وهذا الألم يعود إلى بعض العادات الخاطئة التي يفعلها البعض بعد تناول الإفطار، مثل الإفراط في الطعام وشرب المياه أو النوم وغيرها من العادات، ولذلك نستعرض في السطور التالية 5 عادات خاطئة يجب تجنبها بعد الأكل في رمضان، وفقا لخبيرة التغذية، الدكتورة ليندا جاد خلال حديثها لـ«الوطن».

ممارسة الرياضة

تحدثت الدكتورة لينا جاد عن بعض العادات التي يمكن أن تتسبب في بعض المشكلات للجسم، ومنها ممارسة الرياضة بعد الإفطار، لأن القلب يضخ كميات كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين، ما يؤدي إلى تقلصات المعدة وعسم الهضم والإمساك والانتفاخ.

وأوضحت أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان بعد الإفطاربـ3 ساعات؛ لأن البروتين يحتاج لبعض الوقت ليُهضم.

النوم

يشكل النوم بعد الإفطار خطرا كبيرا على جسم الإنسان في رمضان، والنوم بشكل عام بعد الأكل يمكن أن يشكل خطرا على الصحة، إذ يمكن أن يتسبب في بعض الأضرار التي تهدد صحة الجسم، مثل زيادة الوزن وحرقة المعدة، بحسب خبيرة التغذية.

الاستحمام

وذكرت أن الاستحمام بعد الإفطار يدفع الدم المؤكسد إلى الجلد، من أجل تنظيم درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى بعض الأخطار على الأمعاء والمعدة، وبالتالي يتسبب في بعض المشكلات في عملية الهضم، إذ الجسم يحتاج الدم في مكان معين، ومع الاستحمام فالدم يذهب لمكان آخر في الجسم.

شرب المياه الباردة

يعتاد الكثيرون شرب المياه بكثرة بعد الإفطار في رمضان، ويغفل العديد منهم عن أمر مهم وهو شرب الماء البارد بكثرة بعد الإفطار، ما يسفر عن تأخر عملية الهضم، وبالتالي شعور ببعض الآلام في المعدة، لذلك ينصح الأطباء وبشرب الماء الفاتر بدلاً من البارد، وفقا لموقع «health shots».

الإفراط في الطعام

يجب الانتباه الشديد إلى كميات الأكل التي نتناولها عند الإفطار، إذ أن الكميات الكبيرة من الأكل يمكن أن يشكل ضغطاً هائلاً على المعدة، ما يؤدي إلى الشعور ببعض الآلام في البطن، وفقاً لـ«times of india».