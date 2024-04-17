جامعة الوادي الجديد تستضيف فعاليات ملتقى أطلس المأثورات الشعبية الأحد

تشهد جامعة الوادي الجديد الأحد المقبل، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان «النخيل في التراث والمأثور الشعبي» بالتعاون مع الجامعة، ويستمر الملتقى حتى الثلاثاء 23 أبريل، ويأتي تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للتراث.

تفاصيل افتتاح ملتقى النخيل

واليوم الأول من الملتقى يشهد افتتاح معرض فني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا نتاج الورش الحرفية والتراثية المختلفة، يعقبه جلسة بحثية بعنوان «النخيل في العادات والتقاليد والممارسات الشعبية»، ويديرها الدكتور مصطفى محمود، والدكتور حاتم حمدون.

وتتضمن الورشة 4 محاور، الأول بعنوان «النخيل في العادات والتقاليد والممارسات الشعبية» للباحث الدكتور سامح شوقي، والثاني «دور الصورة في تبسيط الحرف التقليدية للأطفال» للباحث مصطفى كامل، والثالث «نحو خريطة مستدامة للصناعات القائمة على نخيل التمر في جمهورية مصر العربية» للدكتور وائل إبراهيم، والرابع «دور النخيل كمكون ثقافي في بناء الهوية الثقافية في الوادي الجديد» للدكتورة جيهان أحمد، والدكتورة هند عباس، وفي الرابعة مساء تعقد المائدة المستديرة الأولى بعنوان «النخلة تراث عربي مشترك»، ويختتم اليوم بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية.

النخلة تراث عربي مشترك

ويشهد اليوم الثاني جلسة بحثية بعنوان «النخيل في الأدب الشعبي» في تمام الحادية عشرة صباحا وتتضمن 3 محاور، الأول «النخلة في الأدب الشعبي» للباحث سفيان صلاح، والثاني «دلالات النخل التأويلية في الأمثال الشعبية» للدكتورة أمينة عبد الله، والثالث للباحث مصطفى كامل «دراسة ميدانية عن النخيل في التراث والمأثور الشعبي».

وفي الثالثة والنصف عصرا تعقد المائدة المستديرة الثانية «آليات فهرسة المادة العلمية المحفوظة بمعمل الإدارة العامة لأطلس»، كما يشهد اليوم إقامة مجموعة من الورش الفنية والحرفية على هامش الملتقى منها تعليم صناعة الفخار، النجارة العربي، والخوص وغيرها.

أما اليوم الثالث والأخير فيشهد جلسة بحثية في تمام الحادية عشرة صباحا بعنوان «الصناعات والحرف المرتبطة بالنخيل»، يديرها الدكتور نبيل وليم، والدكتورة أسماء عيد، وتتضمن 5 محاور، الأول «الصناعات والحرف المرتبطة بالنخيل» للباحث حسن عبدالله، والثاني «صناعة الجريد في قرية شنوان بين الأمس واليوم والغد» للدكتور عماد المصلحي، والثالث "صناعة الجريد في قرية ميت شماس" د. حمدي سليمان، والرابع «الصناعات والحرف التراثية المرتبطة بالنخيل في الوادي الجديد» للباحث أحمد أبو طالب، والخامس «الحرف الشعبية بعض منتجات جريدة النخل نموذجا» للباحثة عزة رياض.

وتعقد الجلسة الختامية في تمام الساعة الرابعة عصرا ويعقبها التوصيات وعرض فني لفرقة الفنون الشعبية.

ينظم الملتقى من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.