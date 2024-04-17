التحالف الوطني يطلق قوافل «شفاء الخير» في قرية هرم ميدوم ببني سويف

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجميع الكيانات التابعة له تستمر في تقديم جميع الخدمات والمساعدات بالقرى الأكثر احتياجًا.

تقديم جميع الخدمات الطبية لأهالي قرية هرم ميدوم

وأضاف خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ بنك الشفاء المصري نظّم قافلة ثابتة ومتنقلة «قوافل شفاء الخير» لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهالي قرية هرم ميدوم بمحافظة بني سويف، تشمل كل التخصصات التي يحتاجها الأهالي في هذه القرية من أمراض جلدية وعلاج تصحيح البصر، إضافة إلى الخدمات الطبية المُقدمة للأطفال في جميع الأعمار المختلفة، بجانب التخصصات التي تحتاجها الأسرة.

إجراء عمليات جراحية بالمجان

وأكد أن هذه الخدمة تُقدم بالمجان لجميع المواطنين سواء الكشف أو العلاج، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية أيضا بالمجان، مشيرا إلى أن المواطن يأتي بتقديم الرقم القومي من ثم يحظى بالكشف والعلاج المجاني.

وتابع: «التحالف الوطني لا يقدم فقط الخدمات الطبية، بل أيضا مساعدات على مستوى المستلزمات الغذائية والعمليات الإنشائية من إحلال وتجديد المنازل ووحدات طبية ومراكز للشباب».