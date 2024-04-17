هل يستمر تعليق الدراسة في السعودية غدا؟.. منصة «مدرستي» البديل

في ظل إعلان العديد من الإدارت التعليمية في السعودية تعليق الدراسة، بالتزامن مع طقس سيئ ضرب العديد من المناطق، أمس، كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة عن توقعاته باستمرار موجة التقلبات الجوية العنيفة، وتأثر معظم أنحاء البلاد بعاصفة شديدة، فيما تتأثر مناطق أخرى برياح نشطة وأمطار غزيرة، ليزيد السؤال حول تعليق الدراسة غدا.

تعليق الدراسة في السعودية

وفي ظل اضطراب حالة الطقس، لم يصدر أي بيان عن وزارة التعليم السعودية بخصوص تعليق الدراسة في السعودية غدا.

وكانت إدارة تعليم حفر الباطن قد أعلنت أمس تعليق الدراسة الحضورية، لمدارس محافظة حفر الباطن والهجر التابعة لها، والتحول إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، وفقا لوكالة «واس» السعودية.

وجاء تعليق الدراسة في السعودية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة الجوية بعد الأمطار التي شهدتها محافظة حفر الباطن.

تعليق الدراسة في محافظة حفر الباطن السعودية

وجاء قرار تعليق الدراسة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بأن الأمطار ستستمر وحرصًا على سلامة الطلاب جرى تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة «مدرستي» في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

الطقس في السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية، حذر من هطول أمطار رعدية، ما بين غزيرة أو متوسطة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، فضلا عن زخات البرد وجريان السيول على أجزاء من القصيم والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل، وأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.