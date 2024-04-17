حالة الطقس في الخليج.. سقوط أمطار لم تحدث منذ 75 عاما

وصلت الأمطار إلى حد السيول في عدد من الدول العربية، بحسب ما كشفته البيانات الرسمية عن حالة الطقس في الخليج؛ إذ ذكرت الصحف أن الفيضانات والسيول التي شهدتها، تحديدا سلطنة عمان والإمارات، لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ ما يقارب 75 سنة.

حالة الطقس في دول الخليج

وفي عمان، أشارت التوقعات إلى استمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظة ظفار والأجزاء الساحلية لمحافظة الوسطى حتى يوم الجمعة، بحسب صحيفة «الرؤية» العمانية والتي أشارت إلى أن هناك توقعات بانحسار تأثير الحالة الجوية على المحافظات الشمالية لسلطنة عُمان، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة على جبال الحجر، والمناطق المجاورة لها.

وفي دبي توقفت كل الخدمات من توصيل الطعام إلى الطيران، قبل أن تستأنف حركة الملاحة لاحقا، وبدت الشوارع المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجّهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل، إلا في حالات الضرورة القصوى.

الطقس في دول الخليج

وقال بيان صادر عن مركز الإمارات الوطني للأرصاد إن الدولة شهدت هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ75 الماضية، وأن منطقة «خطم الشكلة» بالعين شهدت هطول 254.8 مليمتر في أقل من 24 ساعة.

كما أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء 16 أبريل 2024 تُعد حدثا استثنائيا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأضاف مركز الإمارات الوطني للأرصاد، في بيانه: «يمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام»، بحسب ما جاء في صحيفة «البيان» الإماراتية.

وفي البحرين أيضا، حوصر العديد من السائقين والسكان جراء الفيضانات، وفي المملكة السعودية تداول العديد من اللقطات التي تُظهر تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية، وفي الوقت ذاته عُلقت الدراسة في مدارس وجامعات البحرين، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بُعد الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.