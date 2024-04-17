كشف أسباب الطقس السيئ بدول الخليج.. «أمطار سنة سقطت في يوم»

تأثر عدد من الدول العربية بموجة طقس سيئة تسببت في هطول أمطار غزيرة ورعدية، وصلت إلى حد السيول؛ منها الإمارات وعمان، والسعودية، والبحرين، فما السبب وراء كل هذه التغيرات المناخية؟

دول الخليج تأثرت بشكل كبير

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سبب تتساقط الأمطار في دول الخليج بالوقت الحالي على الرغم من أنها مناطق تتميز بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى لمزيد من التغيرات المناخية، التي ظهرت في زيادة كمية الأمطار التي باتت تزيد في بعض الأماكن؛ فرأينا كميات الأمطار التي مفترض أن تسقط في سنة كاملة جاءت بيوم واحد كما حدث مع الإمارات، وهذه حالة غير معتادة بشكل كبير.

أمطار غزيرة في دول الخليج

وأضافت أن التغيرات المناخية زاد من حدتها ارتفاع متوسط درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية، وأصبحت أكثر عرفًا وتطرفا عن المعتاد.

وأشارت إلى أن هطول هذه الكمية من الأمطار بشكل كبير بسبب المنخفض الجوي الموجود على سطح الأرض مع كتل هوائية رطبة من بحر العرب والمحيط الهندي، وزاد ذلك مع المنخفض الجوى البارد في طبقا الجو العليا ما ساعد بشكل كبير في ارتفاع قيم درجات الحرارة وحدث فرق في قيم درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العالية.