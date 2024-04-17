يوم توظيفي مفتوح في شركة غذائية شهيرة.. اعرف أماكن العمل والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب -الإدارة العامة للمبادرات الشبابية- بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات الألبان.

وكشفت وزارة الشباب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة صناعات غذائية.

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: 5 بني عامر- شارع مراد - الدور الثاني - أول الشارع عمر أفندي – الجيزة يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساءا.

وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

1. مندوب مبيعات يشترط مؤهل دراسي - حد أقصى 30 سنة.

2. سائق رخصة مهنية إجادة القراءة والكتابة - يشترط خبرة.

3. سائق كلارك يشترط خبرة.

4. مراقب أمن مؤهل متوسط - يشترط خبرة.

5. عامل انتاج مؤهل متوسط - حد أقصى 30 سنة.

6. عامل مخزن مؤهل متوسط - حد أقصى 30 سنة.

7. عامل نظافة لا يشترط مؤهل - حد أقصى 30 سنة - يشترط خبرة.

8. فني صيانة كهرباء كنترول مؤهل متوسط - حد أقصى 35 سنة - خبرة سنة على الأقل.

9. فني صيانة ميكانيكا مؤهل متوسط - حد أقصى 35 سنة - خبرة سنة على الأقل.

10. فني صيانة تبريد مؤهل متوسط - حد أقصى 35 سنة - خبرة سنة على الأقل.

مكان العمل

فرع بهتيم - فرع شبرامنت - فرع القطامية - فرع الإسكندرية - فروع الدلتا (المنصورة – كفر الشيخ – البحيرة – طنطا – المنوفية – بنها – الشرقية) - فروع الصعيد

ويمكن إجراء المقابلة في مكان العمل أو المحافظة الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

متطلبات وشروط الوظيفة

جميع المؤهلات عالي - متوسط - فوق متوسط - دون مؤهل.

السن من 18 - 40 سنة.

التفرغ التام.

المميزات والحقوق

رواتب مجزية.

بدل مواصلات.

تدريب مدفوع الأجر.

تامين طبي + اجتماعي.

سكن للمغتربين لبعض الوظائف.

عدد ساعات العمل تحدد حسب كل وظيفة.

ويرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان في الميعاد.