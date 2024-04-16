وظائف شاغرة بسلسلة محلات شهيرة.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب أسواق العثيم شباب للتوظيف في المجالات الآتية:

- مدير فرع.

- مدير قسم الأغذية الطازجة.

- مدير قسم الأغذية الجافة.

- موظف FMC5.

- مشرف كاشير.

- كاشير.

- مشرف دليفري.

- محضر طلبات.

- منسق ممرات.

- منسق مجمدات.

- بائع عطارة.

- بائع خضار وفاكهة.

- مشرف بقالة.

- بائع بقالة.

- مشرف لحوم.

- بائع لحوم أفرنجي.

- سائق فيسبا خاصة بشترط امتلاكه فيسبا موتوسيكل.

- سائق رخصة مهنية ثانية وثالثة.

- موظف أمن.

- موظف نظافة.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بالقاهرة بالفروع التالية: «مصر الجديدة، قباء، النزهة، الزيتون، عين شمس، حدائق القبة، منشية البكري، ولي العهد، مؤسسة الزكاة، مدينة نصر، المقطم، التجمع، الفسطاط، المعادي، زهراء المعادي».

شروط الوظيفة

- مطلوب جميع المؤهلات الدراسية «عالي، متوسط، دون مؤهل».

- خبرة ودون خبرة.

الحقوق والمميزات الوظيفية

- تأمين طبي عائلي.

- فرص ترقية للمتميزين.

- دورات تدريبية.

كيفية التقديم على الوظائف

يقام اليوم التوظيفي بمركز شباب حلمية الزيتون، 24 أبريل الجاري من العاشرة صباحا وحتى 4 مساء.

وللتقديم يرجى الذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.