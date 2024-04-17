وظائف شاغرة في شركة برج العرب للبترول.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت شركة برج العرب للبترول عن احتياجها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول.

وحددت شركة برج العرب لـ البترول عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نوعية الوظائف المطلوبة وفقًا للمنشور كالتالي:

التخصصات المطلوبة للتعيين بشركة برج العرب للبترول 2024

أولًا: رئيس قسم أو مدير إدارة للعمل بإدارة العلاقات الحكومية بخبرة لا تقل عن 9 سنوات بحد أقصى وظيفة مدير إدارة.

ثانيا: أخصائي أو رئيس قسم أو مدير إدارة جرد ومراقبة المخزون بخبرة لا تقل عن 12 عامًا بحد أقصى وظيفة مدير إدارة.

آخر موعد لتلقي طلبات وظائف شركة برج العرب للبترول

وطالبت شركة برج العرب للبترول عبر منشور الراغبين في التقدم لشغل أحدى الوظائف وتنطبق عليه الشروط، بملء الاستمارة المخصصة لذلك في موعد أقصاه 29 من شهر أبريل الجاري 2024.

تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى

ودعت شركة برج العرب للبترول، الراغبين في التقديم للوظائف المطلوبة بملء جميع البيانات بشكل صحيح ودقيق باللغة العربية، وفي حالة المخالفة سيتمّ تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

وأوضحت أنَّه في حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعّل له حساب على بوابة التواصل، سيتم تجاهل الطلب، ويعتبر التقديم لاغي، لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصي المفعّل على البوابة فقط.