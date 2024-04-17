تعيينات وزارة النقل.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، يوم 30 من أبريل الجاري آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية «رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة».

طبيعة وظائف وزارة النقل 2024

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، أنّ الوظائف المطلوبة تتابع تنفيذ خطط العمرات والصيانة الدورية واليومية للعربات والجرارات وأجهزة إيه تي سي، وإتاحة العربات والجرارات للتشغيل، وإدخال التحسينات الفنية اللازمة لتفادي تكرار الأعطال وتحسين عمليات الصيانة.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة النقل 2024

وحددت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر التابعة لـ وزارة النقل، الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة، كما يلي.

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- مؤهل عالٍ هندسي.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن المستندات التي يجب تقديمها لشغل الوظائف، كما يلي.

- بيان الحالة معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.

- تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق وإضافتها إلى أسطوانة مُدمجة CD.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمدا بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي + صحيفة الحالة الجنائية + خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفي حكومي.