وظائف خالية لحاملي الثانوية الفنية.. 4 شروط و5 مميزات ستحصل عليها
كتب:
عبدالعزيز سلامة
08:59 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
وظيفة عامل مخازن - تعبيرية
كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن احتياج إحدى شركات القطاع الخاص، إلى عمال مخازن بمحافظة القاهرة لحاملي الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بكل أقسامها، مقابل الحصول على رواتب تصل إلى 4700 جنيه، وعدد من المميزات الأخرى.
متطلبات الوظيفة
تطلب هذه الوظيفة عددا من الشروط الهامة للقبول بها، وهي كالتالي:
- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.
- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
- السن المطلوب: من 18 وحتى 40 سنة.
المميزات
يعمل الملتحق بهذه الوظيفة يومًا كاملًا ويحصل على المميزات الآتية:
- راتب أساسي يتراوح بين 3500 و4700 جنيه.
- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير مواصلات «وسيلة مواصلات على حساب الشركة».
- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.
المهام المطلوبة من الموظف
- تعبأ المنتجات النهائية للشحن «يغلفها ويضعها في الصناديق ويضع البطاقات التعريفية الخاصة بها».
- يخرج المنتجات النهائية للتحميل.
- يحمل ويفرغ المنتجات النهائية للشاحنات.
- ينظف ويصون منطقة العمل.
- يغلق الأجهزة بعد انتهاء فترات العمل.
ويمكنك التدقيم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع فرصنا من هـنــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة».