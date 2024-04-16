وظائف خالية لحاملي الثانوية الفنية.. 4 شروط و5 مميزات ستحصل عليها

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن احتياج إحدى شركات القطاع الخاص، إلى عمال مخازن بمحافظة القاهرة لحاملي الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بكل أقسامها، مقابل الحصول على رواتب تصل إلى 4700 جنيه، وعدد من المميزات الأخرى.

متطلبات الوظيفة

تطلب هذه الوظيفة عددا من الشروط الهامة للقبول بها، وهي كالتالي:

- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- السن المطلوب: من 18 وحتى 40 سنة.

المميزات

يعمل الملتحق بهذه الوظيفة يومًا كاملًا ويحصل على المميزات الآتية:

- راتب أساسي يتراوح بين 3500 و4700 جنيه.

- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات «وسيلة مواصلات على حساب الشركة».

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

المهام المطلوبة من الموظف

- تعبأ المنتجات النهائية للشحن «يغلفها ويضعها في الصناديق ويضع البطاقات التعريفية الخاصة بها».

- يخرج المنتجات النهائية للتحميل.

- يحمل ويفرغ المنتجات النهائية للشاحنات.

- ينظف ويصون منطقة العمل.

- يغلق الأجهزة بعد انتهاء فترات العمل.

ويمكنك التدقيم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع فرصنا من هـنــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة».