فرح الديباني تحيي احتفالية 140 عاما على إنشاء مدرسة «سان شارل» بالإسكندرية

يقيم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلًا موسيقيًا بمناسبة مرور 140 عامًا على إنشاء مدرسة «سان شارل بورومي» الألمانية بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، بالمسرح الكبير بقاعة مؤتمرات المكتبة.

برنامج حفل فرح الديباني في مكتبة الإسكندرية

تحيي الحفل خريجة المدرسة مغنية الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني بمصاحبة أوركسترا، وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وكورال، وأوركسترا مدرسة سان شارل.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مقطوعات الأوبرا العالمية والأغاني المصرية، ويأتي الحفل تحت قيادة المايسترو الألماني هيرالد سيمون.