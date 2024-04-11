أسعار دخول حفلات دار الأوبرا المصرية.. أبرزها عمر خيرت

حددت وزارة الثقافة أسعار دخول حفلات دار الأوبرا المصرية، بعد عيد الفطر المبارك، والتي تأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع، وأبرزها حفلة عمر خيرت، إضافة إلى عدد من الحفلات المتنوعة للموسيقى العربية والغربية.

أسعار دخول حفلات دار الأوبرا المصرية

وعقب عيد الفطر، تبدأ أسعار دخول حفلات دار الأوبرا المصرية، من 85 جنيهًا لإحدى الحفلات، وتختلف أسعار الحفلات تبعًا للمسرح المقدم عليها الحفل، وغيره من الاعتبارات، وتعد أعلى أسعار التذاكر في الأوبرا لحفلة الموسيقار عمرت خيرت.

حفل حازم شاهين وفرقته يوم الخميس 18 أبريل، فيما يبلغ سعر التذكرة 125 جنيهًا على المسرح الصغير.

وأوبرا كارمن المسرح الكبير، تعرض أيام 18 و19 و21 أبريل، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 110 جنيهات، وبحد أقصى 175 جنيهًا.

حفلات دار الأوبرا المصرية منها عمر خيرت

حفل الربيع فرقة سداسي شرارة مع مؤلفات الموسيقار عطية شرارة، على المسرح الصغير، الجمعة 19 أبريل، بينما يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه.

مجموعات الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، على المسرح الصغير يوم الأحد 21 أبريل 2024، في الثامنة مساءً، سعر التذكرة 85 جنيهًا.

حفلان للموسيقار عمر خيرت، أيام 23 و24 أبريل الجاري في الثامنة مساء، وأسعار التذاكر تبدأ من 1010 جنيهات، حتى 1710 جنيهات، وهي أعلى قيمة في تذكر دار الأوبرا هذا الشهر.

حفل المطرب هاني شاكر، يوم 29 أبريل على المسرح الكبير، وتبدأ أسعار التذاكر من 500 جنيه وتنتهي بـ 1000 جنيه.

أتاحت دار الأوبرا المصرية رابط مباشر لحجز التذاكر يمكن الدخول إليه من خلال الضغط هنا.