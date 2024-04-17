عضو منظمة الهجرة الدولية: الشباب يمثلون 70% من سكان مصر

نظم مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية ندوة بعنوان «مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بحضور الدكتورة لمياء الشافعى منسق مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال وعضو منظمة الهجرة الدولية، والدكتور مصطفى بدوي مدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وبمشاركة العشرات من شباب جامعة الإسكندرية

«الشافعي»: قوة الدول في شبابها

وقالت الدكتورة لمياء الشافعي إن الشباب هم المستقبل، وهم القادرون على رفعة بلادهم والعمل على تطويرها وتقدمها، وقوة أى دولة فى قوة شبابها ودرجة وعيهم وانتمائهم لبلدهم، مؤكدة أن نسبة الشباب من عدد سكان مصر تصل لـ70%، ويقع على عاتق الشباب مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، وهي استكمال البناء والتنمية للوصول لمستقبل مشرق .

مخاطر الهجرة غير الشرعية

واستعرضت «الشافعي» الفرق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية، فالهجرة الشرعية هى السفر من بلد الإقامة إلى بلد آخر وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لتلك الدولة، والهجرة غير الشرعية هى الترحال من بلد لآخر بشكل غير قانوني وبدون أي ضمانات، منوهة بأن تقرير المركز القومى للبحوث المجتمعية كشف أن الفئة العمرية التى تسعى للسفر من سن 18 وحتى 35 سنة، وترتفع نسبة الهجرة غير الشرعية فى محافظات الفيوم والغربية والشرقية.

وأكد الدكتور مصطفى بدوي أن فكره الهجرة حلم يراود كل الشباب والفتيات بدافع الثراء السريع والاستفادة بقيمة العملة الموجودة بالدولة التى يرغب فى الهجرة اليها، لكن هل كل من يرغب فى السفر والهجرة مؤهل للسفر ولديه امكانيات السفر ومقومات العمل بالدولة الأجنبية، مشيرًا إلى أن قصص الناجحين في السفر كثيرة لكن قصص غير الناجحين أكثر ولكنها لا تُعرض.