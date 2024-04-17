تفاصيل إنشاء مركز تنمية الأسرة في «منية المرشد» بكفر الشيخ.. 6 عيادات

تابعت لجنة من الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة سمر عارف سعد الدين، مدير إدارة التخطيط بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس.

مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد

وتفقدت اللجنة مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي استهدف محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

البرنامج الوظيفي لمركز تنمية الأسرة

وأوضح «شقوير»، أنّه من المقرر أنّ يتضمن البرنامج الوظيفي لمركز تنمية الأسرة بمنية المرشد بمطوبس 6 غرف عيادات خارجية عبارة عن «تنظيم أسرة - مشورة - مبادرات سيدات ورجال - تطعيمات - إعاقة»، إضافة إلى غرفتين استشارة «مقلبين على الزواج - مراهقين»، فضلاً عن حضانة بها فصلين دراسيين، وقاعة محاضرات، وصيدلية، ومشغل به 6 ماكينات، وسكن أطباء وطيببات وخدمات مساندة.