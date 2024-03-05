تعليقات ساخرة من مستخدمي إكس على عطل فيسبوك.. «يا فرحة إيلون» (صور)

منذ الإعلان عن العطل الفني الذي ضرب بعض تطبيقات «ميتا»، خاصة فيسبوك وإنستجرام، انتشرت ردود فعل واسعة وتعلقيات ساخرة من مستخدمي تطبيق إكس عن عطل فيسبوك، وهو المنافس الأول لتطبيقات «ميتا»، من بينها التعبير عن الفرحة والشماته في مستخدمي فيسبوك.

تعليق إيلون ماسك على عطل فيسبوك

سخر رجل الأعمال الأمريكي ومالك تطبيق «إكس» إيلون ماسك، من العطل العالمي الذي ضرب فيسبوك وإنستجرام، إذ كتب ساخرا: «إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل».

تعليقات مستخدمي إكس

انتشرت تعليقات ساخرة عديدة من مستخدمي إكس، منذ الإعلان عن العطل الفني في فيسبوك وإنستجرام، إذ علق أحمد معطي: «يا فرحتك يا إيلون ماسك دلوقتي».

وعبر آخرون عن سعادتهم بتوقف بعض تطبيقات ميتا العالمية، وتمنى بعضهم أن يغلق فيسبوك إلى الأبد، كما كتب حساب يدعى «حازم»: «يا سلام لو فيسبوك وإنستجرام يتقفلوا كده على طول وما يبقاش فيه غير واتساب للشغل وتويتر للآراء أيا كانت طبيعتها».

وانتشرت بعض الفيديوهات والميمز الساخرة من جانب مستخدمي «إكس» المتهكمة من العطل، إذ استخدم حساب يحمل اسم «ريان»، صورة من فيلم «عبود على الحدود»، معلقا عليها: «خش خش كلهم جوه».