برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على واتساب.. اعرف خطوات استخدامه

لا يكف تطبيق المراسلة الفورية واتساب عن إدخال العديد من الميزات والتحديثات على التطبيق، التي تهدف إلى توفير تجربة سهلة وحياة للمستخدم كما تمنحهم من المزيد من الخصوصية، بعد أن أتاح عديد من التحديثات الحيوية منها عرض الرسائل الصوتية لمرة واحدة فقط، وأخرى تتعلق بإخفاء رقم هاتفك أثناء الدردشة.

برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي على واتساب

وبحسب صحيفة «timesofindia» يمكنك الدرشة مع Meta AI على واتساب لإجراء المحادثات والأسئلة والتوصيات وإنشاء صور AI، وهي الميزة التي قدمها التطبيق مؤخرًا، تتيح للمستخدمين الدردشة مع Meta AI مباشرة داخل التطبيق، هذه الميزة متاحة حاليًا في بلدان محدودة، بما في ذلك الهند، وتدعم اللغة الإنجليزية فقط.

كما أكدت Meta أنها تختبر Meta AI، برنامج الدردشة الآلي الكبير الذي يعمل بنموذج اللغة، مع مستخدمي WhatsApp وInstagram وMessenger في الهند وأجزاء من إفريقيا، وتشير هذه الخطوة إلى كيفية تخطيط Meta للاستفادة من قواعد المستخدمين الضخمة عبر تطبيقاتها المختلفة لتوسيع نطاق عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

Omg Meta just casually dropped it's AI powered by Llama on WhatsApp ???? pic.twitter.com/6DqnnSJ07l — Nikhil Kumar (@nikhilkumarks) April 12, 2024

كيف تبدأ محادثة مع Meta AI على واتساب؟

ويمكنك بدء المحادثة مع Meta AI على WhatsApp باتباع الخطوات الآتية:

1. افتح تطبيق WhatsApp وانتقل إلى شاشة الدردشة.

2. انقر فوق الزر دردشة جديدة وحدد «Meta AI»

3. إذا طُلب منك ذلك، اقرأ شروط الخدمة واقبلها.

بمجرد أن تبدأ محادثة مع Meta AI، يمكنك التفاعل معه عن طريق إرسال الرسائل تمامًا كما هو الحال في محادثة WhatsApp العادية، ويمكن لـ Meta AI فهم مجموعة واسعة من المواضيع والأسئلة والرد عليها، ولإرسال رسالة إلى Meta AI، ما عليك سوى كتابة رسالتك في مربع الدردشة والضغط على إرسال، وسوف يقوم Meta AI بإنشاء استجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مطالباتك.

وهناك ميزة أخرى مثيرة لـ Meta AI على تطبيق واتساب هي القدرة على إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال اتباع الآتي:

1. افتح الدردشة التي تريد إنشاء الصورة فيها.

2. اكتب (@) في حقل الرسالة وحدد «/تخيل أو /imagine».

3. أدخل مطالبة نصية تصف الصورة التي تريد إنشاءها.

4. أرسل الرسالة، وسيقوم Meta AI بإنشاء صورة بناءً على مطالبتك.