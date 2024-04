برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على واتساب.. اعرف خطوات استخدامه

لا يكف تطبيق المراسلة الفورية واتساب عن إدخال العديد من الميزات والتحديثات على التطبيق، التي تهدف إلى توفير تجربة سهلة وحياة للمستخدم كما تمنحهم من المزيد من الخصوصية، بعد أن أتاح عديد من التحديثات الحيوية منها عرض الرسائل الصوتية لمرة واحدة فقط، وأخرى تتعلق بإخفاء رقم هاتفك أثناء الدردشة.

وبحسب صحيفة «timesofindia» يمكنك الدرشة مع Meta AI على واتساب لإجراء المحادثات والأسئلة والتوصيات وإنشاء صور AI، وهي الميزة التي قدمها التطبيق مؤخرًا، تتيح للمستخدمين الدردشة مع Meta AI مباشرة داخل التطبيق، هذه الميزة متاحة حاليًا في بلدان محدودة، بما في ذلك الهند، وتدعم اللغة الإنجليزية فقط.

كما أكدت Meta أنها تختبر Meta AI، برنامج الدردشة الآلي الكبير الذي يعمل بنموذج اللغة، مع مستخدمي WhatsApp وInstagram وMessenger في الهند وأجزاء من إفريقيا، وتشير هذه الخطوة إلى كيفية تخطيط Meta للاستفادة من قواعد المستخدمين الضخمة عبر تطبيقاتها المختلفة لتوسيع نطاق عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

Omg Meta just casually dropped it's AI powered by Llama on WhatsApp ???? pic.twitter.com/6DqnnSJ07l