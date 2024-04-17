رئيس «شعبة المخابز»: انخفاض سعر العيش السياحي سيصل إلى 40%

أعلن عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه اجتمع مع عدد من أصحاب المخابز المخصصة لبيع العيش السياحي الحر، وتم إعداد مذكرة وتقديمها للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن تحديد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو أيضًا.

أسعار الخبز السياحي

وأكد «غراب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «اليوم»، أن أسعار الخبز السياحي تأتي بعد تخفيض أسعار الدقيق بمقدار 6 آلاف جنيه في الطن الواحد، مشددًا على أنه اجتمع بالأمس مع زملائه أصحاب المخابز السياحية التي تنتج الخبز الحر والمخبز البلدي أيضًا.

وأوضح أنه في المذكرة التي تقدم بها لوزير التموين يكون سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جراما 150 قرشا، بتخفيض 40% في سعر الخبز السياحي.

وأشار إلى أنه مع إصدار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، هذه القرارات سيكون التطبيق بشكل فوري وسريع، موضحًا أنه حال اتخاذ هذا القرار الخاص بتخفيض سعر الخبز السياحي الحر سيتم تنفيذه بداية من الغد.

وشدد على أنه بمجرد صدور قرار وزير التموين سيتم البدء في التطبيق، ووضع لوحة على باب المخبز أو مكان ظاهر تكون موجهة للجمهور، ويتم المتابعة مع أصحاب المخابز وتستمر الأجهزة الرقابية في متابعة هذا الأمر فيما يخص الأوزان والأسعار.