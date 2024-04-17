استقرار أسعار الدقيق وسعر كيلو الفول البلدي في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الدقيق اليوم الأربعاء بعد تراجعها في بداية الأسبوع بنحو 4 آلاف جنيه للطن، وفق شعبة المخابز في الغرف التجارية.

أسعار الدقيق اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الدقيق اليوم الأربعاء 17-4-2024، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من الغرف التجارية.

- استقر سعر طن الدقيق الشعبي اليوم في الأسواق، حيث سجل نحو 18 ألف جنيه.

- استقر سعر طن الدقيق الفاخر اليوم في الأسواق، حيث سجل نحو 32 ألفا و350 جنيها.

سعر الدقيق في الأسواق اليوم

استقر سعر كيلو الدقيق اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.69 جنيه، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الفول البلدي اليوم

- استقر سعر الفول البلدي المعبأ ليسجل متوسط سعر الكيلو 56 جنيها.

- واستقر سعر الفول البلدي السائب ليسجل متوسط سعر الكيلو 50 جنيها.

- تراجع سعر الأرز السائب اليوم بنحو 0.52% ليسجل متوسط سعر الكيلو 30.78 جنيه.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 19.02%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 65.48 جنيه، بانخفاض نحو 15.38 جنيه في سعر الكيلو.