«رياضة الدقهلية» تكرم طلائع الفرق الفائزة في مسابقة «كيدز شو»

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، تكريم طلائع الفرق الفائزة في المسابقة القومية «كيدز شو»، بحضور وكيل المديرية للرياضة الدكتور أيمن ربيع.

تكريم الفائزين في المسابقة القومية

وأضافت «عثمان»، أنه تم تكريم طلائع الفرق الحاصلة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة «كيدز شو» في النسخه الثانية 2024/2023، إذ أقيمت تصفياتها النهائية بصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت، أنه تم تكريم أيضا فريق الجمباز للجميع بنادي الحوار للألعاب الرياضية والحاصل على المركز الثاني، بحضور المدير الفني للفريق الكابتن أحمد حشيش، وفريق أكاديمية دريم للجمباز بالسنبلاوين في مجال عروض مهارات الألعاب والحاصل على المركز الثالث.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في التصفيات النهائية بمسابقة «كيدز شو»، بعد أن نظمتها نظمتها الادارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

ونُظمت المسابقة في 27 فبراير الماضي بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر، وشارك فيها 132 من النشء، وعدد من مراكز شباب وأكاديميات الدقهلية، من ضمنهم فرق طلائع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في التصفيات الخاصة بالمسابقة في مجال الجمباز للجميع ومجال عروض مهارات الألعاب.