تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة الحمام (صور)

كرّم الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ووجيه عبدالرازق عمارة رئيس مجلس مدينة الحمام، 100 من حفظة القرآن الكريم، وذلك في احتفال كبير بمسجد القرية الحمراء بمركز الحمام.

وقدم حفل التكريم في ختام مسابقة القرآن الكريم، اليوم، الشيخ إسلام سعودى الشامى إمام وخطيب المسجد ومسؤول المركز الإعلامي بأوقاف الحمام، واستُهِلَ الحفلُ بتلاوة آيات من القرآن الكريم للمتسابق شعبان السيد إبراهيم، تلاها كلمة تهنئة وترحيب من رئيس مجلس ومدينة الحمام هنَّأ فيها المتسابقين وأهليهم وذويهم ورحب بضيوف الحفل على أرض مدينة الحمام.

أهمية تربية النشء على قيم الإسلام

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أهمية تربية النشء والشباب وتعليمهم قيم وأخلاق وآداب الإسلام وتحصين النشء من الانحراف والانحلال، والغلو والتطرف، وتزويدهم بصحيح الدين، وتنقية الأفكار التي تشوش عقول الأطفال.

كما نبه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على الاهتمام بالعلم الذي يؤدي إلى خدمة الأمة والوطن وهو دعامة التقدم والتحضر، كما نبه على أهمية الحفاظ على الترابط الأسري والوطني، والأخوة الإيمانية وصولاً إلى نشر ثقافة التعارف والحوار بين بني الإنسان وبين أن المغزى من هذه المسابقات تشجيع الأبناء وأولياء الأمور، وإيجاد مناخ يتربى فيه النشء تربية سوية مع تزويده بالوعي اللازم، والعلم النافع والأخلاق الحميدة.

توزيع 100 جائزة علي المتسابقين

واختُتِم الحفل بتوزيع مائة جائزة مالية وشهادات التقدير على المشاركين في المسابقة من مدينة الحمام، وكذلك قرى البنجر والرويسات.