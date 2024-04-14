تكريم 400 فائز من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب العمار في القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب العمار التابع لإدارة شباب طوخ في ختام مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ ﷺ » لتكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، الكابتن علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ، هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة، مختار شاهين رئيس مجلس إدارة مركز شباب العمار، وسط حشود كبيرة من الأعضاء والأسر والشخصيات العامة وأهالي وأعيان ورموز القرية وأعضاء المركز وأولياء الأمور.

تكريم حفظة القرآن الكريم

ووده الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر لإدارة المركز وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يأتي ضمن مبادرة «كان خلقه القرآن» التى لاقت نجاحا كبيرا داخل مراكز شباب القليوبية ويتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشئ والشباب على حفظ وفهم وتدبر معاني القران الكريم، التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية.

تأتى المبادرة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشء والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.

سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية

وأضاف «الصبروط»، بأن مبادرة كان خُلقُه القرآنَ ﷺ تأتى ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة تجلى مولد الهادي احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ومبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكري الإسراء والمعراج، مبادرة الأقصى بين الماضي والحاضر احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة «أمي تاجي» احتفالا بعيد الأم.