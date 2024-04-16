تكريم ريم بسيوني في معرض أبو ظبي للكتاب بعد فوزها بجائزة الشيخ زايد

أعلنت إدارة جائزة الشيخ زايد بالإمارات، موعد الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة للعام 2024، وذلك يوم 30 أبريل الجاري بأبو ظبي، وتُعد الجائزة من أرفع الجوائز العربية قيمة وتقديرا، وتمنح تقديرا لإسهامات الفائزين في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية.

فوز ريم بسيوني بجائزة زايد

وكانت إدارة الجائزة أعلنت فوز الكاتبة ريم بسيوني بجائزة زايد فرع الآداب للعام 2024 عن روايتها «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين».

وأكدت ريم بسيوني في بيان، أنها ستتسلم الجائزة في الحفل الرسمي يوم 30 أبريل الجاري، كما ستلتقي جمهورها لمناقشة روايتها الفائزة 3 مايو المقبل، على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

ريم بسيوني: الجائزة لحظة فريدة في حياتي الأدبية

وقالت: «سعيدة لحصولي على جائزة الشيخ زايد التي تمثل لحظة فريدة في حياتي الأدبية، أنا ممتنة جدًا لكل من شجعني، هذا التكريم يعني لي الكثير، وهو إشارة لي بأنني على الطريق الصحيح ككاتبة».

وتابعت: «فخورة بالتقدير الذي حظيت به وبالعمل الذي قدمته، وفي الوقت نفسه واثقة في قدرة الكلمات على تحقيق التغيير والتأثير الحقيقي في حياة الناس، سأستخدم هذه الفرصة لمشاركة قصص جديدة وأفكار ملهمة مع العالم».

رواية «الحلواني.. ثلاثية المماليك»

وتدور أحداث رواية «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين» الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر عام 2022، حول مرحلة غامضة من تاريخ مصر في فترة حكم الفاطميين من خلال 3 شخصيات رئيسية، هي حفيد جوهر الصقلي وبدر الجمالي وصلاح الدين الأيوبي، وتفاعل تلك الشخصيات مع الشخصيات والأحداث السياسية والاجتماعية في حينها.

وتُعد رواية «الحلواني.. ثلاثية المماليك» استكمال لمشروع ريم بسيوني الذي بدأته في روايتها الشهيرة «أولاد الاناس.. ثلاثية المماليك»، ثم رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون»، حيث تواصل التنقيب في جوانب الحياة في مصر في ظل ممالك تركت آثارها في التاريخ والسياسة والمعمار والحياة الاجتماعية لتصحبنا في رحلة جديدة مليئة بالرومانسية والحكايات التي تخلد حياة البشر في مصر.

الجدير بالذكر أن ريم بسيوني أستاذ لغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وصدر لها عدد من الروايات غير الثلاثيات بينها: «بائع الفستق» و«دكتورة هناء»، و«الحب على الطريقة العربية»، و«مرشد سياحي»، و«سبيل الغارق»، وكانت رواية «ماريو وأبو العباس» آخر إصداراتها في سبتمبر 2023، وتُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية واليونانية.

جائزة أحسن عمل مترجم في أمريكا

وسبق لها الفوز بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق»، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، كما فازت بجائزة الدولة في التفوق فرع الآداب عام 2022.

ومن المزمع انعقاد فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب يوم 29 أبريل المقبل حتى 5 مايو المقبل، وتحل جمهورية مصر العربية ضيف شرف المعرض، بينما تم اختيار نجيب محفوظ شخصية العام.