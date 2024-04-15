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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. لجنة عليا لإحياء «مسار آل البيت» والإسراع بضم محافظات جديدة للتأمين الصحى

كتب:

محمد عزالدين
08:06 م | الإثنين 15 أبريل 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: لجنة عليا لإحياء «مسار آل البيت» والإسراع بضم محافظات جديدة للتأمين الصحى

- «التعاون والتنمية»: مصر حافظت على النمو رغم الصدمات الخارجية بصورة أفضل من البلدان المُجاورة

- النصب الإلكتروني جرائم بـ«ضغطة زر»

- «مبروك كسبت» و«وظيفة مُجزية» رسائل خادعة عبر «الهاتف والواتس»  وأرقام وهمية للصيانة و«خدمة العملاء»

- جهود حكومية لمجابهة «الظاهرة» و«حماية المستهلك»: يجب التعامل بحذر مع الصفحات المجهولة

- أستاذ اجتماع: الرغبة فى الثراء السريع بوابة سقوط ضحايا «النصب الإلكترونى»

- خبير معلومات: 35% من الحسابات الإلكترونية بالشرق الأوسط «وهمية ومزيفة»

- «التموين»: فتح جميع نقاط تسلُّم وتوريد القمح بالمحافظات

- «المصيلحى»: سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة.. ونستهدف 3.5 مليون طن

- تنسيق بين مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى غزة

- «شكرى»: يجب وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بصورة كاملة.. وفتح المعابر بين إسرائيل والقطاع

- «المركزى» يخاطب البنوك لرفع حد السحب النقدى إلى 250 ألف جنيه يومياً

- خبير مصرفى: القرار يستهدف تنشيط وإنعاش الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية

- ملحمة فنية لكبار المؤلفين

- «المتحدة» جمعت الخبرات العملاقة مع طاقات الشباب فى موسم استثنائى

- «كمال»: عملت على «الحشاشين» منذ 12 عاماً.. واستعنت بـ50 مرجعاً

- «عبدالمغيث»: توقعت نجاح «جودر» لاشتياق المشاهد لزمن الأساطير

- «حمدان»: ابتعدت عن المط والإطالة فى «حق عرب» وكل حلقة حملت مفاجآت

- «إيران وإسرائيل».. العالم لا يتحمل صراعاً جديداً

- «طهران» تبرر عمليتها العسكرية «وتل أبيب» تبحث الرد.. وجهود دولية للتهدئة منعاً للتصعيد فى المنطقة

- خبراء يحذرون: تطور الصراع يشكل خطراً جيوسياسياً على أسواق النفط.. وحل الأزمات سلمياً نهج مصرى لتجنب الفوضى

 

الصفحة الثانية

-«الشيوخ» يطالب بمشاركة القطاع الخاص فى «التأمين الصحى»

- «أبوشقة»: الدولة مُلزمة بتغطية المشروع ويجب توضيح معوقات التنفيذ لتفاديها

- «فيبى»: يوفر الحماية الاجتماعية ويمثل إحدى أهم استراتيجيات بناء الإنسان فى «الجمهورية الجديدة»

- «دعبس»: يجب منح القطاع الخاص مزيداً من التسهيلات.. وتسعير الخدمة وفقاً لآليات محددة

-«التعليم العالى»: محتوى تعليمى لتوعية الطلاب بمخاطر «الإنترنت والسوشيال ميديا»

«-الإسكان»: إلغاء التخصيص عقوبة مخالفة شروط البناء بالمدن الجديدة

- «العمل» تُعلن آليات صرف مرتبات شهر مايو للقطاع الخاص بحد أدنى 6 آلاف جنيه

- «التعليم» تنظم مراجعات مجانية لطلاب الشهادات «الإعدادية والثانوية»

- «نتنياهو» يعلن تأجيل اجتياح رفح الفلسطينية.. وشارع الرشيد يتحول إلى «طريق للموت».. واستشهاد 68 وإصابة 94 آخرين

- الزوارق الحربية تواصل استهداف النازحين أثناء عودتهم إلى منازلهم شمال غزة.. عودة المخابز للعمل.. وتصاعد التوتر بين قوات الاحتلال وعناصر «حزب الله»

 

الصفحة الثالثة

- «إيران وإسرائيل».. العالم لا يتحمل صراعاً جديداً

- «طهران» تبرر عمليتها العسكرية و«تل أبيب» تبحث الرد.. وجهود دولية للتهدئة

- خبراء يحذرون: تطور الصراع يشكل خطراً جيوسياسياً على أسواق النفط

- «سلطان»: الأسعار قد تتأثر.. و«غراب»: «طهران» ثالث أكبر منتج للنفط فى «أوبك»

- أستاذ الدراسات الإيرانية: «طهران وتل أبيب» تسعيان لكسب التعاطف داخلياً وخارجياً

- د. أحمد لاشين: هناك 25 عملية اغتيال إسرائيلية للعناصر الإيرانية منذ حرب «غزة»

- مقال رأي لـ د. جمال حسين، بعنوان: مسرحية هزلية.. أم ردع وانتقام؟

 

الصفحة الرابعة

- النصب الإلكترونى جرائم بـ«ضغطة زر»

- مراكز الصيانة.. «رقم وهمى» تلاعب بـ«إكرام» و«مايا» خسرت رسوم المعاينة دون إصلاح

- النصب على المرضى.. صفحات تروّج لمراكز «علاج طبيعى» والنتيجة: ألم وخسارة فلوس

- أستاذ تنظيم المجتمع: الرغبة فى الثراء السريع بوابة سقوط «الضحايا»

الصفحة السادسة

- «مبروك كسبت معانا» رسائل خادعة عبر «الهاتف».. والهدف: سرقة البيانات

- «رانيا» طلبت «سيشوار» وصلها منتج «وهمى»: «الأوردر طلع فنكوش»

- جهود حكومية لمجابهة «الظاهرة».. وقوانين رادعة للمحتالين ومخترقى الحسابات الشخصية والبنكية

- «شارك تجربتك معنا».. حملات إلكترونية للتحذير.. وقوائم سوداء للمحلات المخالفة

- «حماية المستهلك»: يجب التعامل بحذر مع الصفحات المجهولة والحفاظ على سرية البيانات

- خبير نُظم معلومات: 35% من الحسابات الإلكترونية بالشرق الأوسط «وهمية ومزيفة»

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ محمد عبدالحافظ، بعنوان: حشاشين الصباح.. وحشاشين البنا

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: دروس الحشاشين 4

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: من الزيرو إلى الهيرو

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: النتيجة: لا شيء يذكر ولا شيء تحقق

- مقال رأي لـ صلاح البلك، بعنوان: «بيت الطاعة» الأمريكي يسع الجميع

- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: أرض الخوف 1

 

الصفحة السابعة

- كبار المؤلفين يسطرون ملحمة فنية رمضانية قوامها المتعة والتشويق

- الخبرات العملاقة امتزجت مع الطاقات الشابة فى موسم استثنائى

- طارق الشناوى: «كمال» انتقى «العامية» وحافظ على وقار الكلمة فى «الحشاشين».. و«سمر» أثبتت موهبتها فى «بدون سابق إنذار»

 

الصفحة الثامنة

- بعد الكسـر جبر.. يوم ترفيهى لأطفال غزة فى متنزهات «المنوفية»

- «حتى لا يطير الدخان».. مصطفى شعبان: أستعد لتصوير حلم عمرى

- الأسرة القرآنية.. «شحاتة» وأولاده الأربعة يتنافسون فى الحفظ والتلاوة

- في الذكرى الـ112 للغرق.. «جيلين» يروى رحلته إلى «تيتانيك»: مغامرة مليئة بالمخاطر.. ولن تُنسى

- الطب لم يحرم «الطنبارى» من الـ«كروس فت»: 3 تمارين يومياً

 

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