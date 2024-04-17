وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة.. اعرف طريقة التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
08:05 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
وظائف - تعبيرية
أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن عدد من الوظائف الشاغرة في أحد المطاعم الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك بشرط الحصول على مؤهل متوسط، مع 4 سنوات من الخبرة في مجال «نادل المطعم».
شروط الوظيفة
وتطلب هذه الوظيفة الشروط التالية:
- السن المطلوب: من 18 إلى 35 سنة.
- الحاسب الآلي: جيد.
- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (مؤهل متوسط).
- مايكروسوفت أوفيس: جيد.
- سنين الخبرة: 4 سنوات.
- اللغة الانجليزية: جيد.
مدة العمل: يوم كامل.
مميزات الوظيفة
- الراتب الأساسي: 5 آلاف جنيه.
- الحوافز الاضافية: تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه.
- توفير تغذية (بدل مادى).
- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).
- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.
المهام المطلوبة
- تقديم قائمة الأغذية والمشروبات المتاحة وتقديم معلومات تفصيلية عن المكونات والحساسية الغذائية المحتملة.
- تعريف العملاء بالعروض المتاحة لهذا اليوم.
- مساعدة العملاء وتقديم توصيات على القائمة عند الطلب.
- المشاركة في بيع المنتجات عند الاحتياج.
- إبلاغ تفاصيل الطلبات إلى موظفي المطبخ.
- تحضير وتجهيز طلبات الأغذية والمشروبات.
- التأكد من نظافة الأطباق والأدوات وفرزها بشكل مستمر.
- ترتيب واعداد الطاولة والحفاظ على الشكل المناسب للمطعم.
- تسليم الشيكات وجميع الفواتير بشكل دوري.
- متابعة الأطباق والمعدات الغير نظيفة وحملها إلى الجزء الداخلي للمطعم لقسم التنظيم.
- مراجعة العروض الخاصة اليومية والتغييرات في القائمة والمواصفات.
- اتباع القواعد الخاصة بالنظافة والصحة والسلامة.
- تقديم خدمة عملاء مميزة للضيوف.
طريقة التقديم على الوظيفة
يمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسيجل البيانات المطلوبة.