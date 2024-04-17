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دراما المتحدة

وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة.. اعرف طريقة التقديم

كتب:

عبدالعزيز سلامة
08:05 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
وظائف - تعبيرية

وظائف - تعبيرية

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن عدد من الوظائف الشاغرة في أحد المطاعم الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك بشرط الحصول على مؤهل متوسط، مع 4 سنوات من الخبرة في مجال «نادل المطعم». 

شروط الوظيفة

وتطلب هذه الوظيفة الشروط التالية:

- السن المطلوب: من 18 إلى 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (مؤهل متوسط).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- سنين الخبرة: ‎4 سنوات.

- اللغة الانجليزية: جيد. 

مدة العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

- الراتب الأساسي: 5 آلاف جنيه.

- الحوافز الاضافية: تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه.

- توفير تغذية (بدل مادى).

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

المهام المطلوبة

- تقديم قائمة الأغذية والمشروبات المتاحة وتقديم معلومات تفصيلية عن المكونات والحساسية الغذائية المحتملة.

- تعريف العملاء بالعروض المتاحة لهذا اليوم.

- مساعدة العملاء وتقديم توصيات على القائمة عند الطلب.

- المشاركة في بيع المنتجات عند الاحتياج.

- إبلاغ تفاصيل الطلبات إلى موظفي المطبخ.

- تحضير وتجهيز طلبات الأغذية والمشروبات.

- التأكد من نظافة الأطباق والأدوات وفرزها بشكل مستمر.

- ترتيب واعداد الطاولة والحفاظ على الشكل المناسب للمطعم.

- تسليم الشيكات وجميع الفواتير بشكل دوري.

- متابعة الأطباق والمعدات الغير نظيفة وحملها إلى الجزء الداخلي للمطعم لقسم التنظيم.

- مراجعة العروض الخاصة اليومية والتغييرات في القائمة والمواصفات.

- اتباع القواعد الخاصة بالنظافة والصحة والسلامة.

- تقديم خدمة عملاء مميزة للضيوف.‎

طريقة التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسيجل البيانات المطلوبة.

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بقلم عبدالعزيز سلامة