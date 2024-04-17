تعطل تقنية فار في الكونغو وحكم مباراة الأهلي ومازيمبي يشعل فتيل أزمة قبل أيام من اللقاء.. عاجل

طلب البوروندي باسيفيك ندابيها حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التأكد من المعدات الخاصة بتقنية الفيديو في ملعب مدينة لوبومباشي بالكونغو.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن الحكم البوروندي ندابيها طلب من مراقب المباراة التواصل مع المسؤولين عن ملعب لوبومباشي والاتحاد الكونغولي للتأكد من جاهزية جميع المعدات الخاصة بتقنية الفار، لتوقفها من قبل بسبب وجود أزمة في البث الفضائي.

وأكد الحكم للمراقب أنه لابد أن يتم التأكيد على جاهزية تقنية الفار قبل انطلاق المباراة لأنه في حال وجود أي أزمة بها سيبلغ الناديين أن التقنية قد تتعرض للتوقف.

وكانت لجنة الحكام بالكاف أسندت مباراة الأهلي ومازيمبي للحكم البوروندي ندابيها ويعاونه كل من المساعد الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، والبنيني إريك إيمافو، مساعد ثانٍ، فيما سيكون البنيني لويس ديجندو، حكما رابعا، والغاني دانييال لاريا حكما لتقنية الفيديو.

وكانت تقنية الفار قد تعرضت للتوقف في مباراة الإياب بين مازيمبي وبيترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

بعثة الأهلي غادرت للكونغو

وغادرت بعثة النادي الأهلي للكونغو من أجل الاستعداد لمواجهة مازيمبي في الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.