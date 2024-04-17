شرط من موديست للرحيل عن الأهلي.. بند مثير يعرقل القرار

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضع شرطه أمام إدارة القلعة الحمراء للرحيل عن الفريق في ظل ارتباط اسم اللاعب بمغادرة الفريق، كونه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ قدومه للمارد الأحمر في الانتقالات الصيفية الماضية.

شوبير يكشف أسرار عقد موديست مع الأهلي

وأوضح «شوبير» في تصريحاته الإذاعية عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «موديست لغز في النادي الأهلي، والجماهير كانت بتطالب الإدارة كل لحظة فين المهاجم فين المهاجم، لكن اللاعب الفرنسي لم يقدم مستويات قوية مع النادي الأهلي».

بند مثير في عقد موديست مع الأهلي

أضاف شوبير: «موديست عقده سنة مع النادي الأهلي، لكن فيه بند في العقد ده، إذا وصل اللاعب الفرنسي لعدد مشاركات معين في لقاءات الأحمر، يتم تجديد عقده تلقائيا، لكن مهاجم النادي الأهلي اشترط على الإدارة الحصول على أمواله بالكامل، إذا تحقق البند الخاص بتجديد عقده تلقائيا، في حالة رغبة الأحمر في رحيله».

وظهر موديست بمستوى متواضع مع الأهلي في مباراته الأخيرة أمام الزمالك في لقاء القمة 127، والذي انتهى لمصلحة الفارس الأبيض بهدفين لهدف، ولم يسدد اللاعب الفرنسي على مرمى الأبيض خلال أحداث الشوط الأول، قبل استبداله بين شوطي اللقاء.