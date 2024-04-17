أمين الفتوي: لابد من تعامل الزوجة مع زوجها بحسن نية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «متزوجة بقالي 10 سنوات وجوزي ما بيقوليش كلام حلو من بعد الخطوبة، وقولت إنه مش بيتكلم، لكن سمعته بيتكلم مع بنات حلو».

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لازم ألا نفسر بعض التفسيرات ولازم نتعامل بحسن ظن، لما الزوجة تلاقيه امتنع عن الكلام معها».

وتابع: «دائما التقديم للنفس مهم جدا، هل مش بيتكلم معاكي بسبب طريقة حديثك معها، هل هو بخل كلام منه، وبلاش الظن السيئ، تشوف هي مقصرة في إيه وتبدأ معاه الكلام، وتغير من حالها وهو كمان هيتغير».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.