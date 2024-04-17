عاجل.. كولر يطلب من إدارة الأهلي عودة سيد عبد الحفيظ.. ورد مفاجئ من الأخير

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة من العيار الثقيل، عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عودة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، إلى منصبه.

وقال أمير هشام خلال حديثه التليفزيوني: "المدير الفني طلب بالفعل عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، بعد استيائه من تعامل خالد بيبو مدير الكرة الحالي".

طلب كولر لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ

وأضاف أمير هشام: "طلب كولر لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، ولكن هو قرار إدارة النادي سواء بعودته أو استمرار بيبو في منصبه، بالإضافة إلى موقف سيد عبدالحفيظ حال طلب عودته".

وبسؤال عبدالحفيظ خلال ظهوره بإحدى البرامج التليفزيونية عن إمكانية عودته من جديد رد قائلًا : « لا أرى الدنيا سوداء داخل النادي الأهلي حاليًا، وعلى الجميع نسيان مباراة الزمالك والتركيز فيما هو قادم خاصًة أن الفريق مقبل على مباراتي مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وتابع : « الأهلي توّج بكأس السوبر المصري وكأس مصر، وحصد برونزية كأس العالم للأندية، وإذا حقق الفوز في مبارياته المؤجلة بالدوري سيعتلي الصدارة».