جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الشرقية.. تبدأ 8 مايو

تستعد مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وفي هذا السياق يبحث الطلاب عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الشرقية، لمراجعة دورسهم والانتهاء منها قبل حلول مواعيد الاختبارات.

جدول امتحانات الصف الاول الإعدادي 2024 في محافظة الشرقية

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الشرقية، في إطار الخدمات المعلوماتية التي تقدمها للقراء، وذلك على النحو التالي:

- الأربعاء 8 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية من 8:30 حتى الساعة 11 صباحا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

- السبت 11 مايو 2024.. امتحان الهندسة من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا، وامتحان اللغة الأجنبية من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا.

- الاثنين 13 مايو 2024.. امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا، وامتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة1 ظهرا.

الأربعاء 15 مايو 2024.. امتحان العلوم من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا، وامتحان التربية الفنية من الساعة 11 حتى 1 ظهرا، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 عصرا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم

يذكر، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2023/ 2024،، حيث تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، وذلك بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.