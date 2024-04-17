جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 التيرم الثاني في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي 2023-2024، على مستوى الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024

وذكرت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي 2023- 2024، للصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والخامس (صم وضعاف السمع) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتى الأربعاء 15 مايو 2024.

عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية

وشدد أشرف سلومة وكيل اول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية.