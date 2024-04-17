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دراما المتحدة

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 التيرم الثاني في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
11:32 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
امتحانات الطلاب ارشيفية

امتحانات الطلاب ارشيفية

أعلنت محافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي 2023-2024، على مستوى الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024

وذكرت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الدراسي 2023- 2024، للصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والخامس (صم وضعاف السمع) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتى الأربعاء 15 مايو 2024.

عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية

وشدد أشرف سلومة وكيل اول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.