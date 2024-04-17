مواعيد امتحانات النقل الترم الثاني 2024 في بني سويف.. إليك تفاصيل الجداول

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك بالإعلان عن مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة الترم الثاني 2024 عقب إعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 في المرحلة الابتدائية في الفترة من 8 إلى 16 مايو، إذ تقرر عقد امتحانات الصفين الرابع والخامس في الفترة من 8 إلى 15 مايو، والسادس الابتدائي من 9 إلى 16 مايو، والصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة من 8 إلى 11 مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من التعليم المجتمعي في الفترة من 12 إلى 14 مايو.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة الاعدادية في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 في المرحلة الاعدادية من 8 إلى 23 مايو، إذ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي العام خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام/ مهني في الفترة من 18 إلى 23 مايو.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة الثانوية في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 في المرحلة الثانوية كالتالي: تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 8: 22 مايو للصف الأول، ومن 9 :23 مايو للصف الثاني، والتعليم الفني والمزدوج من 8 إلى 22 مايو لسنوات النقل ، والأول والثاني والثالث " نقل دبلوم الخط العربي " من 8 إلى 15 مايو، والأول نقل بدبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 8 إلى 20 مايو.

مناسبة المواعيد للأجازات والخريطة الزمنية

وأوضح وكيل التعليم أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية.