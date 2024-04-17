جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 على مستوى الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني «دور أول» للعام الدراسي 2023-2024 الصف الأول الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» يبدأ من الاربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 يناير 2024.

وشدد أشرف سلومة وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمساءلة القانونية.