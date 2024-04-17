جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 في الجيزة
كتب:
سلامة عامر
11:10 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كشفت محافظة الجيزة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 على مستوى الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.
جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي
وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني «دور أول» للعام الدراسي 2023-2024 الصف الأول الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» يبدأ من الاربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 يناير 2024.
وشدد أشرف سلومة وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمساءلة القانونية.