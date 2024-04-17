رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
11:10 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 على مستوى الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني «دور أول» للعام الدراسي 2023-2024 الصف الأول الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» يبدأ من الاربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 يناير 2024.

وشدد أشرف سلومة وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 

اقرأ المزيد:

«التربية والتعليم» تعلن حزمة إجراءات مشددة لمكافحة الغش

تعيينات وزارة التربية والتعليم.. اعرف الشروط والوظائف المطلوبة

52 وظيفة جديدة في التربية والتعليم.. اعرف شروط التقديم

مسابقة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم.. اعرف الشروط

آخر موعد لعقد امتحانات وظيفة معلم مساعد فصل بمسابقة التربية والتعليم 

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

جدول امتحانات المواد خارج المجموع لجميع المراحل الدراسية بالدقهلية

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجيزة (مستندات)

جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الإعدادي في المنيا

محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.