جدول امتحانات صفوف النقل بالدقهلية للفصل الدراسي الثاني.. تبدأ مايو المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جدول امتحانات مدارس التعليم المجتمعي لصفوف النقل للترم الثاني 2024، إذ تبدأ في أول مايو المقبل وتستمر لمدة أسبوع.

جدول امتحانات مدارس التعليم المجتمعي بالدقهلية

وأشار ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن جداول امتحانات مدارس التعليم المجتمعي جاءت كالآتي:

- الصف الأول:

الأربعاء 8 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي ومادة التربية الدينية

- الخميس مادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية

- الصف الثاني:

يوم الأربعاء 8 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي ومادة التربية الدينية

- الخميس 9 مايو مادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية

- الصف الثالث

- الأربعاء 8 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي ومادة التربية الدينية

- الخميس 9 مايو مادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية

- الصف الرابع:

- يوم الأربعاء مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية ومادة الخط العربي

- الخميس 9 مايو مادة الرياضيات ومادة العلوم.

- السبت 11 مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية

- الصف الخامس:

- الأربعاء 8 مايو: مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية ومادة الخط العربي

- الخميس 9 مايو مادة الرياضيات ومادة العلوم.

- السبت 11 مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية

- الصف السادس للتعليم المجتمعي:

- يوم الأربعاء 8 مايو مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية ومادة الخط العربي

- الخميس 9 مايو مادة الرياضيات ومادة العلوم.

- السبت 11 مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية