مايا دياب تُحير جمهورها بصورة جديدة بطرحة الزفاف

نشرت النجمة اللبنانية صورًا جديدة ترتدي فيها طرحة الزفاف، دون التعليق عليها، ما دفع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي لسؤالها بكثافة عن سبب هذه الصورة، وهل تُعلن بهذه الصورة عن قُرب موعد زفافها؟

وقال البعض من جمهور مايا على «إنستجرام» وموقع «إكس»، أنه رُبما يكون هذه طريقة جديدة من مايا للإعلان عن عمل فني جديد، أو إعلان لمنتج.

وأطلقت مايا مؤخرًا ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول انتظار، إذ صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي «طاقة إيجابية» و«تقلان».

وقدمت مايا لمحبيها أغنيات منوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها «كلّن قالولي»، وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة.

وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.