محافظ الفيوم: تكثيف الحملات لمنع تهريب محصول القمح إلى المحافظات الأخرى

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة، وزيادة الحملات في مختلف أرجاء المحافظة، بالاشتراك بين مسؤولي مديرية التموين والمتابعة الميدانية، وذلك للتصدي لمحاولات تداول محصول القمح 2024 بطريقة غير رسمية، أو تهريبه خارج المحافظة، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة من مختلف أجهزة المحافظة للحفاظ على أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تؤمن الغذاء للشعب المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح موسم حصاد القمح 2024 بمحافظة الفيوم، في إحدى الحقول الإرشادية، بدائرة المدينة قرب نادي قارون، والتي شهدت زيادة كبرى في محصول القمح هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، بسبب استخدام سلاسلات جديدة من البذور والتي وفرتها وزارة الزراعة للمزارعين.

فرحة المزارعين بحصاد القمح

وخيّمت حالة من الفرحة على المزارعين بالتزامن مع بدء حصاد محصول القمح، وجني ثمار تعبهم وعنائهم في خدمة المحصول منذ بداية غرس البذور في الحقل، مرورًا بري الأرض في موعدها، وتنظيفها وخدمتها لإنتاج أكبر كمية من محصول القمح، فيما أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بمشاركتهم فرحتهم بالحصاد.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح

وذكر محافظ الفيوم، إنّ الدولة قررت زيادة سعر اردب القمح 2024 بقيمة 500 جنيهًا ليبلغ نحو 2000 جنيهًا لأعلى درجة نقاوة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بالمزارعين وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لهم، سواء من خلال توفير بذور وأسمدة، أو توفير الإرشادات اللازمة والمتابعة الدورية معهم من خلال الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، أو زيادة سعر التوريد لتحقيق أرباح لهم.

تسعير القمح محفز للمزارعين

وشدد محافظ الفيوم، على هامش افتتاح موسم حصاد القمح، إنّ زيادة سعر أردب القمح 2024، كان محفزًا جدًا للمزارعين، مما جعلهم يقبلون على التوريد رغم إنّه اختياري وليس إجباري هذا العام، مؤكدًا إنّ القيادة السياسية لديها سياسة ثابتة وخطط مستقبلية جيدة للأراضي المنزرعة بمحصول القمح، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حملات توعوية للمزارعين

من ناحيته، أكد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى إنّ إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالاشتراك مع مديرية الري، نظما العديد من الندوات وحملات التوعية للمزارعين حول محصول القمح، وأفضل طرق الري والزراعة ومكافحة الآفات، لضمان تحقيق أكبر إنتاجية ممكنة للفدان.

وأشار إلى أنّ المديرية تكثف من جهودها لتوعية المواطنين بأهمية توريد محصول القمح للشون والصوامع لصالح الدولة، لضمان تحقيق الاكتفاء، وعدم الدخول في مرحلة الاحتياج، خصوصًا إنّ الدولة لم تبخل عليهم بالبذور أو الأسمدة.