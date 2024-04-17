زراعة 172 ألف فدان بالقمح في الفيوم.. و«راشد»: المحصول مبشر بالخير

أعلنت محافظة الفيوم، بدء موسم حصاد وتوريد القمح 2024 اليوم الأربعاء، حيث بدأت الصوامع والشون في استقبال كميات القمح الموردة من قبل المزارعين، بينما تكثف المحافظة من جهودها للتصدي لمحاولة تهريب القمح خارج المحافظة، أو استخدامه في صناعة الأعلاف، أو داخل مخابز إنتاج الخبز السياحي.

وأوضح المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في مختلف مراكز المحافظة هذا العام، بلغت نحو 171 ألفًا و524 فدانًا، أكثرها بمركز إطسا بنحو 36 ألفًا و367 فدانًا، يليها مركز الفيوم بمساحة 32 ألفًا و135 فدانًا.

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح

وفيما يخص باقي المساحات المنزرعة بمحصول القمح 2024، ذكر «راشد» أنه في طامية مساحة 31 ألفًا و169 فدانًا، و21 ألفًا و72 فدانًا في يوسف الصديق، ثم مركز سنورس بنحو 20 ألفًا و777 فدانًا، و18 ألفًا و635 فدانًا في أراضي الإصلاح الزراعي، و9 آلاف و332 فدانًا في إبشواي، وأخيرًا 2019 فدانًا في أراضي الاستصلاح.

سلالات صنفية جديدة زادت الإنتاج

وأشار «راشد» إلى زراعة سلالات جديدة في الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم، وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج بصورة كبيرة مقارنةً بالأعوام الماضية، إذ جرى زراعة أصناف مصر 1، ومصر 3، وسخا 95، وجيزة 171، وجميزة 11، وجميزة 12، وبني سويف 5، وبني سويف 7، وسدس 14، والتي تناسبت مع التربة والمناخ في المحافظة.

جودة عالية وإنتاجية مرتفعة

وأضاف، أنّ محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ويتميز بالجودة المرتفعة، وذلك بسبب توافر العوامل الجوية والمناخ الجيد هذا الموسم، مُبينًا إنّ هناك قرارًا بحظر تداول الأقماح خارج المحافظة، وتكثيف الرقابة للتأكد من ذلك، خصوصًا إنّ القمح هو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في صناعة الخبز والكثير من المواد الغذائية.

وأكد، أنّ وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبرى لتوفير كافة السلالات المناسبة والجيدة، فضلًا عن طرق الري الحديثة، والميكنة الزراعية، وذلك لرفع إنتاجية وتحسين جودة الفدان.