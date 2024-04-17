محافظ القليوبية: نستهدف توريد 196 ألف طن القمح للصوامع خلال الموسم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انطلاق موسم توريد وحصاد القمح بالقليوبية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لأعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع في نطاق المحافظة.

صوامع القمح جاهزة لاستقبال 195 ألفا و740 طنا

وأوضح المحافظ أنه جري توريد 110 أطنان و86 كيلوجراما من المحصول استقبلتها الشون والصوامع بالقليوبية حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح في المحافظة، لافتا إلى أن المساحة المزروعة هذا الموسم بلغت 39 ألفا و164 فدانا، والمتوقع توريده 51 ألف طن، مشيرا إلى أن الصوامع جاهزة لتخزين 195 ألفا و740 طنا خلال الموسم الحالي.

انتظام عملية توريد القمح

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية صومعتي القمح بمدينة بنها وحقل حصاد قمح على مساحة 7 أفدنة بمدينة قها لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنّ إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 10 آلاف فدان قمح، وأن إجمالي التوريد حتى الآن بلغ 110.086 طن، مُشيرا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع.

واكد "الهجان"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه